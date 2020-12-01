Форум "Диалог Форт-Росс" в 2021 году планируется провести в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Ежегодный российско-американский форум "Диалог Форт-Росс" в следующем году планируется провести в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил журналистам заместитель вице-президента "Транснефти" Владимир Каланда, выступая на сессии международной конференции.

"Думаю, мы сфокусируемся на российском культурном наследии, на исторических вехах. Будет также энергетическая площадка, где мы обсудим роль "зеленой" энергетики. Мы открыты в формировании вопросов, которые можем рассмотреть на этой площадке", - сказал он.

В этом году форум "Диалог Форт-Росс" проводится в формате онлайн с 30 ноября по 4 декабря. Спонсорами выступают "Транснефть", Chevron и "Совкомфлот".

Форт-Росс - бывшее русское поселение и крепость. В настоящее время оно имеет статус исторического парка в штате Калифорния и национальной исторической достопримечательности. Форт, расположенный на крутом и обрывистом Тихоокеанском побережье, основан в начале XIX века мещанином из уездного города Тотьма Вологодской губернии Иваном Кусковым.