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Пандемия COVID-19
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В Москве за сутки умерли 75 пациентов с коронавирусом

Общее число умерших превысило 9 тыс.

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве выросло за сутки на 75. Об этом сообщили во вторник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. 

"В Москве скончались 75 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сообщили в штабе. 

Всего в столице умерли 9 053 человека, у которых был подтвержден коронавирус.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 612 248 случаев заражения, из них 6 524 за последние сутки. Выздоровели 458 409 человек.

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РоссияПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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