Британский парламент поддержал отмену карантина и возвращение к локальным мерам в Англии

ЛОНДОН, 1 декабря. /ТАСС/. Палата общин парламента Великобритании одобрила решение правительства Бориса Джонсона прекратить со 2 декабря действие всеобщего карантина в Англии и вернуться к системе локальных ограничений для борьбы с пандемией коронавируса. В поддержку плана премьер-министра высказался 291 депутат нижней палаты законодательного органа Соединенного Королевства.

Оппозиционная Лейбористская партия воздержалась от голосования. Против решения правительства выступили 78 парламентариев, в том числе 56 членов правящей Консервативной партии, что стало ударом по позициям Джонсона, который в последнее время все чаще подвергается критике со стороны однопартийцев за непоследовательную политику при борьбе с коронавирусом. По их мнению, возврат к системе локальных ограничений нанесет серьезный ущерб бизнесу, поскольку подавляющее большинство жителей Англии по-прежнему будет вынуждено соблюдать строгие меры. Как ранее подсчитала газета Daily Telegraph, сохранение ограничений будет обходиться экономике страны в £900 млн ($1,2 млрд) в день.

После окончания карантина со среды на большей части территории Англии будет действовать второй (высокий) уровень угрозы из трех существующих. Он предусматривает закрытие пабов и ресторанов не позднее 23:00, в то же время все магазины, салоны красоты, парикмахерские, спортзалы и торговые центры будут открыты. Также будет разрешено проводить концерты и спортивные соревнования со зрителями в количестве не более 50% полной вместимости объекта, но не более 2 тыс. человек на открытом воздухе и не более 1 тыс. человек в закрытом помещении. При этом будут запрещены встречи в помещениях для людей, не проживающих вместе.

Третий (очень высокий) уровень угрозы, который затронет 35% населения королевства, означает сохранение запрета на работу гостиниц и кинотеатров, а также заведений общественного питания и пабов (они смогут торговать только навынос), проведение массовых мероприятий будет запрещено, а ограничения на встречи между людьми, не живущими вместе, будут более строгими. Первый (средний) уровень угрозы, предусматривающий наиболее мягкие ограничения и позволяющий людям встречаться группами не более шести человек в помещениях, первоначально будет действовать лишь в трех регионах Великобритании - в графстве Корнуолл, на острове Уайт в проливе Ла-Манш и на архипелаге Силли.

Власти остальных административно-политических частей Соединенного Королевства - Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - сами определяют санитарно-эпидемические меры. В целом они сопоставимы с теми, что применяются на территории Англии.

В общей сложности из-за коронавируса в Великобритании умерли свыше 59 тыс. человек, что является самым высоким показателем в Европе. Число инфицированных в королевстве во вторник превысило 1,64 млн.