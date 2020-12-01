Сбербанк воссоздал образ Жоржа Милославского и сделал его своим новогодним амбассадором

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Специалисты Сбербанка воссоздали телевизионный образ героя кинокартины "Иван Васильевич меняет профессию" Жоржа Милославского в исполнении Леонида Куравлева, синтезировав его голос и внешность. Этот персонаж станет новогодним амбассадором банка, сообщила во вторник пресс-служба Сбербанка.

"Любимец женщин Жорж Милославский возвращается на экраны. Оказавшись в 2020 году, герой узнает, что теперь "Сбер" - больше чем банк, не просто финансовая компания, а технологический гигант. А как раз одна из компаний экосистемы "Сбера" и сделала возращение любимого персонажа возможным", - рассказали в пресс-службе.

Восстановлением образа Милославского занималась Группа ЦРТ, специализирующаяся на синтезе речи.

"Помимо воссоздания внешности киногероя с помощью технологий искусственного интеллекта, создателям ролика необходимо было синтезировать его голос, который является важной составляющей образа героя. Эту нестандартную задачу решали специалисты Группы ЦРТ, входящей в экосистему "Сбера" - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркивают, что Милославский, ставший первым в истории Сбербанка бренд-амбассадором, "подарил зрителям радость и веру в новогоднее чудо, ведь такие необычные волшебные истории обычно случаются в канун самого любимого праздника - Нового года".

"Мы хотели еще раз рассказать, что сегодня "Сбер" уже больше чем банк. А как это сделать просто и технологично? Используя самые передовые технологии, которые у нас есть, мы не только перенесли Жоржа Милославского в 2020 год, но и смогли объединить сразу несколько поколений нашей страны и зарядить предпраздничным настроением, которое так сегодня необходимо всем нам", - цитируют в сообщении старшего вице-президента Сбербанка, директора департамента маркетинга и коммуникаций банка Владислав Крейнина.

Как синтезировали речь Милославского

В Сбербанке отмечают, что обычно для качественного синтеза речи с помощью технологии TTS (text-to-speech) требуется не менее 20 часов речи диктора, записанной в студии по определенному текстовому шаблону. В данном случае специалисты не имели такого объема первичного материала.

"В случае с голосом Леонида Куравлева задача требовала нестандартного подхода. Во-первых, нужен был именно тот голос, которым актер говорил 47 лет назад, а с годами его речь изменилась. Во-вторых, даже с учетом того что актер на протяжении 70-х годов много снимался в кино, записи его голоса не всегда подходили для работы. В разных кинокартинах, в зависимости от роли, актер менял манеру речи и подачу, на его монологи накладывалась фоновая музыка и шум, плюс старые записи, даже оцифрованные, содержат дефекты", - рассказали в пресс-службе банка.

В распоряжении специалистов Группы ЦРТ было в сумме около четырех минут разнообразно звучащей речи Куравлева из фильмов "Глубокие родственники", "Суета сует", "Не может быть" и "Иван Васильевич меняет профессию", эти треки легли в основу обучения системы TTS и синтеза речи.

"Для зрителей и слушателей такое аудио ничем не отличается от обычного, и они не смогут различить, что было синтезировано, а что - архивная запись", - рассказали в пресс-службе.

При этом подчеркивается, что специальные системы детектирования разработки ЦРТ способны определить искусственность голоса, что позволяет защититься от хакеров и безопасно использовать TTS в коммерческих проектах компании.