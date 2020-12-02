Генсек ООН: мир сталкивается с величайшим гуманитарным кризисом со Второй мировой войны

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. ООН нуждается в $35 млрд, чтобы отреагировать на величайший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войны. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении генерального секретаря организации Антониу Гутерриша в связи с публикацией Глобального гуманитарного обзора на 2021 год.

"2020 год не был похож ни на один другой. Конфликты, изменение климата и коронавирус создали величайший гуманитарный вызов после Второй мировой войны", - сказал он. Как отметил генсек, "количество людей, столкнувшихся с угрозой голода, удвоилось, сотни миллионов детей не могут посещать школы, а уровень крайней нищеты вырос впервые за 22 года".

"Мы должны мобилизоваться, чтобы поддержать тех, кто находится в наибольшей опасности в это беспрецедентное время. Нам нужно $35 млрд, чтобы получить жизненно необходимую помощь для 160 млн человек, оказавшихся в наиболее уязвимом положении", - подчеркнул Гутерриш.

Он также указал на необходимость "продолжать реагировать на базовые причины, которые влекут за собой гуманитарные проблемы, прежде всего конфликты". "Я прошу все стороны конфликтов и тех, кто имеет на них влияние, поддержать мой призыв к глобальному перемирию к концу 2020 года", - добавил он.