В Москве наградили лауреатов фотоконкурса "Русская цивилизация"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Победители IV Международного фотоконкурса "Русская цивилизация", организованного Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) России, были награждены на Международном форуме "Народы России", состоявшемся в Москве во вторник.

Победители были определены в шести номинациях: "Многонациональная Москва" (им стал Сергей Ромашов), "Духовные скрепы" (Александр Горшенин), "Архитектура и скульптура" (Антон Галахов), "Традиции большой страны" (Татьяна Маклакова), "Уникальная природа" (Элина Хван) и "Лиица и поколения" (Виталий Новиков). Кроме того, Виталий Новиков был награжден гран-при конкурса, а Александр Романов получил приз зрительских симпатий.

По информации сайта ФАДН, в 2020 году на конкурс было прислано 19653 фотографии из 74 стран от 5780 участников. В состав жюри вошли специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, народный артист России Дмитрий Певцов, актриса Юлия Михалкова, а также фотографы и журналисты. Работы участников конкурса доступны на сайте www.rucivilization.ru.

Форум проходит в Москве с 29 ноября по 1 декабря. Его организатором является ФАДН.