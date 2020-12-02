В Великобритании завершился общенациональный карантин

Жителям страны больше не нужен будет веский повод, чтобы покинуть дом, а магазины и спортивные клубы по всей стране вновь смогут открыть свои двери. Как убедился во вторник вечером корреспондент ТАСС, в центральном лондонском районе Мейфэр владельцы каждого паба, ресторана и салона красоты были заняты последними приготовлениями к возобновлению работы и возвращению клиентов. При этом на значительной части территории страны, где проживает больше 35% ее населения, будут действовать наиболее строгие ограничения, не всегда учитывающие эпидемическую ситуацию и предусматривающие запрет на работу питейных заведений и предприятий общественного питания.

"Хотя почти все эксперты, с которыми я беседовал, ждут прорыва [в борьбе с вирусом после начала массовой вакцинации], пока еще ни одна вакцина не была одобрена регуляторами. Мы не можем наверняка знать, когда это произойдет, и до этого момента не можем позволить себе расслабиться, особенно в холодные зимние месяцы, - заявил Джонсон, выступая во вторник в британском парламенте. - Хотя общенациональные [карантинные] меры в Англии облегчили работу Национальной системе здравоохранения, а распространение инфекции начало идти на спад, вирус не был побежден. По последним данным Национальной статистической службы Соединенного Королевства, сейчас в Англии один из 85 человек заражен коронавирусом - намного больше, чем летом".

По его словам, в условиях сохраняющейся угрозы распространения вируса и критического увеличения нагрузки на медработников власти не могут слишком сильно ослаблять меры борьбы с инфекцией, несмотря на очевидный ущерб, который они наносят обществу, экономике и психическому здоровью людей. По утверждению правительства, точно оценить степень воздействия новых ограничений на экономику невозможно. При этом в британском Центре экономических и деловых исследований полагают, что они будут обходиться стране в £900 млн ($1,2 млрд) в день, тогда как ущерб от весеннего карантина составлял около £2,4 млрд ($3,2 млрд) в день.

Пойдя на уступки парламенту, Джонсон обещал, что необходимость в продлении мер борьбы с инфекцией на территории отдельных регионов будет оцениваться каждые две недели, однако в правительстве признают, что необходимость в ограничениях сохраниться по меньшей мере до конца марта - начала апреля, даже если массовая вакцинация будет начата в декабре. Хотя в кабмине утверждают, что уже по итогам первой оценки эпидемической ситуации 16 декабря уровень угрозы во многих регионах страны может быть снижен, специалисты настроены пессимистично. Они ожидают, что в тех частях страны, где начинает действовать второй (высокий) уровень угрозы распространения вируса, он будет скорее повышен до третьего, чем снижен до первого.

Старые и новые правила

Режим карантина 5 ноября был введен правительством Джонсона на территории Англии, где проживает 84% населения 66-миллионной Великобритании. Власти остальных административно-политических частей Соединенного Королевства - Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии - определяют действующие на их территории ограничения самостоятельно. Однако фактически карантин был общенациональным, так как в конце осени меры борьбы с распространением инфекции были существенно ужесточены по всей стране.

Без малого четыре недели в Англии были закрыты пабы, бары, рестораны, парикмахерские и кинотеатры, спортивные клубы и магазины, за исключением тех, что торгуют продуктами и предметами первой необходимости. Были разрешены встречи не более двух человек, не проживающих вместе, и только на улице. Жителям Англии было разрешено совершать лишь поездки на работу, к месту учебы, выходить из дома за продуктами и предметами первой необходимости, а также для занятий спортом или оказания помощи другим людям. Разница с первым карантином, который был введен в марте и который начали ослаблять лишь в мае, заключалась в том, что детские сады, школы, многие университеты, а также парламент и суды продолжали работать.

Со 2 декабря в силу вновь вступает трехуровневая система ограничений для отдельных графств и городских агломераций, причем правила стали строже, чем раньше. Первый (средний) уровень угрозы, предусматривающий наиболее мягкие ограничения и позволяющий людям встречаться группами не более чем из шести человек в закрытых помещениях, первоначально будет действовать лишь в трех регионах Великобритании - в графстве Корнуолл, на острове Уайт в проливе Ла-Манш и на архипелаге Силли у побережья Корнуолла.

На большей части территории Англии, включая Лондон, будет действовать второй (высокий) уровень угрозы. Он предусматривает закрытие пабов и ресторанов не позднее 23:00. Разрешено проводить концерты и спортивные соревнования со зрителями в количестве не более 50% от полной вместимости объекта, но не более 2 тыс. человек на открытом воздухе и не более 1 тыс. человек в закрытом помещении. При этом запрещены встречи между людьми, не проживающими под одной крышей, внутри зданий. Третий (очень высокий) уровень угрозы, который затрагивает 23 млн человек, означает сохранение запрета на работу гостиниц и кинотеатров, а также заведений общественного питания и пабов (они по-прежнему смогут торговать только на вынос). Проведение массовых мероприятий запрещено, а ограничения на встречи между людьми, не живущими вместе, являются наиболее строгими.

Рождественские послабления

Утешением для тех британцев, которых коснутся наиболее строгие ограничительные меры, станут послабления, которые власти всех частей страны обещали ввести на период рождественских праздников - с 23 по 27 декабря. О возвращении к обычной жизни речи не идет, однако трем семьям или трем компаниям людей, живущих отдельно, разрешат встретить Рождество вместе независимо от уровня ограничений. При этом люди заранее должны определиться, с кем именно они намерены проводить праздники, так как состав группы менять нельзя.

На этой неделе представитель премьера Великобритании также подтвердил, что в предпраздничный период актерам, встречающимся с детьми в образе Санта-Клауса, не надо будет носить маски. Однако в так называемых гротах Санта-Клауса, которые в королевстве устраивают на территории крупных супермаркетов, торговых центров, парков развлечений и школ, придется соблюдать социальную дистанцию. Поэтому дети не смогут посидеть на коленях у Санта-Клауса и, как раньше, на ухо рассказать ему о том, какой подарок они хотят получить на Рождество.