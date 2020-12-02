Задачи лесовосстановления в России обсудят в формате паблик-тока

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Итоги акции "Сохраним лес", которая прошла в рамках нацпроекта "Экология", обсудят в формате паблик-тока 2 декабря, сообщили ТАСС в АНО "Национальные приоритеты".

"2 декабря состоится итоговое мероприятие масштабной акции "Сохраним лес", в результате которой было высажено 42 млн деревьев. В паблик-токе примут участие эксперты, представители власти, подключатся регионы и медийные личности. На повестке дня лесовосстановительный сезон, амбициозные задачи и вопросы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что трансляция прямого эфира пройдет в социальных сетях "Национальные проекты" и на сайте "Экология России".

Акция "Сохраним лес" прошла во второй раз в России. В этом году она началась 26 августа на Камчатке. Акция была инициирована Минприроды РФ, Рослесхозом, Всероссийским обществом охраны природы при поддержке "Молодежки ОНФ" в рамках национального проекта "Экология" в качестве ответа на масштабные лесные пожары. В следующем году акцию планируется продолжить.