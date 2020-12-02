Власти США заявили, что не смогут выдать 40 млн доз вакцины от коронавируса в декабре

НЬЮ-ЙОРК, 2 декабря. /ТАСС/. Медицинские власти США рассчитывают к концу декабря иметь в наличии 40 млн доз вакцины от нового коронавируса, но распределять их придется поэтапно. Как сообщила телекомпания CNN , об этом говорилось во вторник на внеочередном совещании федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Наличие такого объема доз вакцины не означает, что их будет возможно сразу предоставить всем нуждающимся в США, заявила одна из ведущих экспертов ЦКПЗ доктор Сара Оливер. "Мы ожидаем ограниченное обеспечение", - отметила она. По словам Оливер, по мере наращивания производства каждую неделю будет поставляться не более 10 млн доз вакцины, и такой темп останется неизменным в первые месяцы 2021 года.

Администрация США выделила на разработку вакцины от коронавируса $486 млн американской компании Moderna, $456 млн - фармацевтической Johnson & Johnson, $1,2 млрд предоставлены британско-шведской AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Созданием вакцины в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США назначило на 10 декабря заседание по вопросу одобрения применения вакцины, разработанной Pfizer и германской BioNTech. Фирмы подали соответствующую заявку в FDA 20 ноября. В понедельник заявку на одобрение своей вакцины направила в FDA американская Moderna.

Россия 11 августа первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, получившую название "Спутник V". Препарат был разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Минздрава России. Он основан на уже известной платформе, на которой создали еще ряд вакцин.