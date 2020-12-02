Электроснабжение острова Русский полностью восстановили

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Специалисты Оборонэнерго восстановили электроснабжение последних двух поселков, остававшихся без света на острове Русский после ледяного шторма, сообщил ТАСС генеральный директор АО "Оборонэнерго" Сергей Кирюхин.

"На данный момент электроснабжение потребителей острова Русский восстановлено. Часть домов обеспечена электричеством по временной схеме. Эта мера помогла вернуть свет и тепло в дома. Далее мы планируем повысить надежность работы электросетевого хозяйства: установить новые опоры, в том числе бетонные, провести современный провод", - сообщил Кирюхин.

Он отметил, что на острове повреждения от ледяного дождя были особенно сильными. В общей сложности стихия разрушила 73% линий электропередачи на Русском. Большую часть объектов специалистам пришлось отстроить заново.

"К сожалению, 21 ноября движение по мосту [на остров Русский] было закрыто. Это внесло дополнительные сложности в процесс доставки специальной техники - вышек, буров, мульчеров. Поэтому до подхода спецтехники бригады разбирали завалы и пилили деревья вручную. Чтобы ускорить процесс восстановления, в Приморский край были направлены работники филиалов АО "Оборонэнерго" со всей страны", - рассказал глава Оборонэнрего.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе компании, минувшим вечером и ночью было восстановлено электроснабжение поселков Поспелово и Канал, а также трех котельных.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начался дождь, перешедший в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев, столбов. Во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и обеспечивающие теплоснабжение домов. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня. По последним данным Минэнерго РФ, количество потребителей, остающихся без электричества в Приморском крае, снизилось за прошедшие сутки с 1 480 до 1 050 человек.