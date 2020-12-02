Племянница Скрипаля передала в СК информацию о телефонном разговоре с его дочерью

ЯРОСЛАВЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль, проживающая в Ярославле, передала информацию о телефонном разговоре со своей двоюродной сестрой Юлией Скрипаль в следственные органы. Об этом Виктория Скрипаль сообщила ТАСС.

"В Следственный комитет я сразу же позвонила, сообщила, что был звонок от Юлии. Передала информацию", - сказала Виктория.

Телефонный разговор Виктории и Юлии Скрипаль состоялся 22 ноября. Юлия позвонила родственнице с неизвестного номера и сообщила, что они с отцом живут в Великобритании, он чувствует себя нормально, хотя все еще находится под постоянным наблюдением медработника, ранее ему установили трахеостому. Юлия также рассказала Виктории, что Сергей Скрипаль пытается заниматься спортом. Сергей и Юлия не выезжали в Новую Зеландию, постоянно находились на территории Англии.

Юлия поинтересовалась самочувствием 93-летней матери Сергея Скрипаля Елены, проживающей в Ярославле. Юлия не исключила, что они с отцом в будущем приедут в Россию.

Ранее Виктория Скрипаль сообщала о том, что Сергей дважды звонил ей весной 2019 года, а в июне того же года разговаривал по телефону со своей матерью Еленой.