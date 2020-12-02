На Камчатке определили маршрут гонки на собачьих упряжках "Берингия-2021"

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 декабря. /ТАСС/. Маршрут участников традиционной гонки на собачьих упряжках "Берингия" весной 2021 года пройдет от села Эссо до поселка Оссора. Об этом сообщил в среду на первом заседании оргкомитета гонки глава региона Владимир Солодов.

"В 2021 году гонка пройдет из села Эссо до поселка Оссора. Маршрут утвержден, остается проработать технические нюансы, которые в кратчайшее время решат главный судья и руководитель гонки", - сказал Солодов.

Он добавил, что программа гонки в 2021 году включит и детские заезды, и заезды на биатлонном комплексе им. Фатьянова, и гонку в Елизове, и праздник "Снежный путь". Разнообразная программа, по мнению губернатора, позволит привлечь к "Берингии" еще больший интерес.

В пресс-службе правительства региона ТАСС пояснили, что точная протяженность гонки в 2021 году пока не известна: "Это будет зависеть от нескольких факторов, в том числе и от камчатской погоды", - уточнили в пресс-службе.

Традиционная камчатская гонка на собачьих упряжках проводится на полуострове с 1990 года и "Берингия- 2018" вошла в "Книгу рекордов России" как самая протяженная гонка на собачьих упряжках в стране. Ежегодно каюры - участники соревнований, проходят около тысячи километров в сложных метеусловиях по камчатской тундре.