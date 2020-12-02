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Безработица в России продолжает снижаться

Как сообщили "Известиям" в Минтруде, в ноябре она составила 3,2 млн человек

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. В России на конец ноября официально зафиксировано 3,201 млн безработных, что меньше, чем месяцем ранее. Такие сведения Минтруд представил "Известиям".

"На данный момент в службах занятости зарегистрированы 3,201 млн безработных граждан. Пик пришелся на сентябрь - свыше 3,7 млн зарегистрированных безработных", - заявили в Минтруде.

В Федерации независимых профсоюзов (ФНПР) и в Госдуме отметили, что сокращение связано с отменой с 1 октября повышенных пособий по безработице.

"Весной была инициатива [президента РФ] Владимира Путина по повышению пособий по безработице. С 1 октября она прекратила свое действие, поэтому количество людей, получающих повышенное пособие, резко и одномоментно упало. Увеличенный формат пособий ушел, а ради стандартного пособия люди не видят смысла заниматься бюрократией", - заявил "Известиям" вице-президент ФНПР Александр Шершуков.

16 ноября Минтруд сообщал, что количество официально зарегистрированных безработных составляет 3,36 млн человек.

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