Почти 4 млн человек заразились коронавирусом за неделю

ЖЕНЕВА, 2 декабря. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на 4 млн, что несколько меньше, чем за предыдущие семь дней. Количество случаев с летальным исходом увеличилось почти на 70 тыс., что превышает показатели предшествующей недели, сообщила в ночь на среду Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Согласно данным ВОЗ, с 23 по 29 ноября в мире были зарегистрированы 3 935 330 случаев инфицирования и 69 916 смертей. За предшествующие семь дней (с 16 по 22 ноября) был выявлен 4 060 891 новый заболевший и 67 221 летальный исход.

В ВОЗ подчеркивают, что заболеваемость в мире остается высокой, несмотря на некоторое снижение. При этом смертность продолжает расти. Снижение случаев инфицирования отмечено в Европе, хотя она остается при этом вторым после Северной и Южной Америки регионом по числу заболевших. Число умерших за минувшую неделю в Европе выросло на 5% по сравнению с периодом 16-22 ноября, в Юго-Восточной Азии - на 4%, в Северной и Южной Америке - на 2%.

В Европе за неделю было зарегистрировано более 1,57 млн новых случаев заражения и более 35 тыс. умерших. В Северной и Южной Америке число заразившихся выросло более чем на 1,65 млн, умерли более 22 тыс. человек. В Юго-Восточной Азии заразились более 371 тыс. человек, а число летальных исходов за семь дней превысило 4,8 тыс.

В США число заразившихся увеличилось более чем на 1,15 млн. Далее следуют Индия (более 297 тыс. новых случаев инфицирования), Бразилия (более 218 тыс.), Италия (почти 184 тыс.), Россия (более 179 тыс.), Польша (более 130 тыс.), Германия (более 124 тыс.), Великобритания (более 111 тыс.), Украина (более 97 тыс.) и Иран (более 94 тыс.).