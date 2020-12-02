Первый моряк с судна "Николай Солодчук" вылетел из Намибии в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Первый моряк с судна "Николай Солодчук", которое находится в порту в Намибии, отправился в Россию, остальные члены экипажа вылетят на родину после того, как закончат освоение квот. Об этом сообщил ТАСС председатель Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков (ДВО РПСМ) Николай Суханов.

"Моряки говорят, что уже завершают работу по выборке квоты на добычу морепродуктов. Как только они завершат ее, их сразу полностью рассчитают и отправят домой. Это будет до Нового года. Вчера был отправлен на родину один из членов экипажа, житель Находки", - сказал Суханов, добавив, что он отправился домой по состоянию здоровья, долг по зарплате перед ним полностью погашен.

Ранее экипаж судна "Николай Солодчук" под флагом России, которое находится в порту Уолфиш-Бей в Намибии, обратился в профсоюз с просьбой помочь в возвращении на родину и погашении задолженности по зарплате, которая составляет около 20 млн рублей. Профсоюз обратился в Дальневосточное Следственное управление на транспорте, которое начало проверку. Позже экипаж получил около 3,5 млн рублей долга по зарплате и заключил соглашение с фрахтователем судна о том, что в декабре морякам будет выплачен долг, и они смогут отправиться домой.

На судне остались 10 россиян - жители Дальнего Востока и Краснодара. Моряки были наняты для добычи краба, трудовые контракты заключены на полгода и уже просрочены. Самочувствие экипажа удовлетворительное.