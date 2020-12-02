Опрос: почти 50% россиян пошли бы на новогодний корпоратив при снятии ограничительных мер

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Почти половина россиян (47%) согласилась бы поучаствовать в новогоднем корпоративе при условии снятия коронавирусных ограничений в текущем году. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"При условии снятия коронавирусных ограничений в текущем году в новогоднем корпоративе согласились бы участвовать 47% россиян. Почти треть сотрудников компаний не пошли бы на новогоднюю вечеринку с коллегами (32%)", - говорится в исследовании.

Отмечается, что чаще остальных хотели бы участвовать в новогоднем корпоративе россияне моложе 24 лет - 63%. Больше всех о новогоднем корпоративе мечтают сотрудники, которые присутствовали на вечеринке в прошлом году (66%). Среди работников компаний, где праздник в честь 2020 года не проводился, хотят на корпоратив 44%.

Как показало исследование, в прошлом году новогодние корпоративы посещали 48% сотрудников компаний, где эти мероприятия проводились. Прогуляли корпоративное мероприятие 16% респондентов. Еще 36% утверждают, что не смогли присутствовать по уважительным причинам.

В опросе отмечается, что женщины чаще мужчин посещали новогодние мероприятия своих компаний: 53% и 42% соответственно.

Исследование проводилось 18-25 ноября текущего года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 2,5 тыс. работающих россиян, в компании которых проводился новогодний корпоратив в 2019 году.