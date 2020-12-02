Молодежный лагерь стран БРИКС впервые пройдет в Ульяновской области летом 2021 года

УЛЬЯНОВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Смены по направлениям волонтерства, креативных индустрий, IT, предпринимательства и других организуют в молодежном лагере для представителей стран БРИКС в 2021 году в Ульяновской области. Об этом сообщила ТАСС в кулуарах VI Молодежного саммита БРИКС в Ульяновске начальник отдела международной деятельности Федерального агентства по делам молодежи Татьяна Селиверстова.

"Там, где международная IT-долина, в экопарке "Русский берег" (Старомаинский район Ульяновской области), будет проведение ежегодного молодежного лагеря БРИКС. Этот лагерь точно состоится. Он уже получил поддержку со стороны Федерального агентства по делам молодежи, ну и, соответственно, нашел уже отклик у наших иностранных партнеров", - сказала собеседница агентства.

Селиверстова уточнила, что молодежный лагерь стран БРИКС будет проводиться по нескольким направлениям. "Среди них будут такие как волонтерство и добровольчество, когда мы на две недели привезем сюда самых лучших ребят из волонтерских движений для участия в молодежном лагере. Вторая смена у нас будет для молодых предпринимателей-айтишников. Третью смену мы хотим сделать в рамках лаборатории по теме арт-индустрии и культуры", - пояснила она.

По словам Селиверстовой, проведение лагеря на территории Ульяновской области связано с открытием в сентябре в регионе проектного офиса международного молодежного сотрудничества по направлению "Россия - БРИКС". Она уточнила, что событие станет одним из ключевых мероприятий офиса в следующем году.

Молодежный саммит БРИКС является площадкой для обсуждения и выдвижения важнейших инициатив по укреплению сотрудничества и взаимовыгодного партнерства по значимым направлениям взаимодействия, а именно в политической, экономической, информационной, научно-технической и гуманитарной сферах. VI Молодежный саммит БРИКС продлится в Ульяновске по 2 декабря. В нем участвуют молодые дипломаты, студенты, представители бизнеса, образования, креативных индустрий и НКО государств БРИКС (Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР) - всего около 60 человек, проживающие в РФ.

Первый Молодежный саммит БРИКС прошел в рамках председательства России в данном объединении в 2015 году.