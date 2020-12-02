На севере Приморья откроют моногоспиталь для пациентов с COVID-19

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Моногоспиталь для пациентов с коронавирусом откроют на севере Приморья - в Дальнегорском городском округе. В стационаре развернут 80 коек, к каждой из которых будет выведена точка раздачи кислорода, сообщается в среду на сайте правительства Приморского края.

В пресс-службе регионального Минздрава ТАСС сообщили, что ближайший моногоспиталь для пациентов с коронавирусом находится в городе Арсеньев, в 190 км от Дальнегорска.

"Ковидный госпиталь откроется на базе Дальнегорской городской больницы на этой неделе. Под койки для пациентов с COVID-19 по разрешению Роспотребнадзора переоборудованы психиатрическое и терапевтическое отделения медучреждения. Как сообщили в министерстве здравоохранения Приморского края, в настоящее время пациенты с коронавирусом получают лечение в инфекционном отделении больницы, однако этих площадей недостаточно для Дальнегорского городского округа", - говорится в сообщении.

Консультативно-организационную помощь дальнегорским специалистам окажут коллеги из Забайкальского края. Четыре врача: пульмонолог, инфекционист и анестезиологи-реаниматологи, а также три медсестры прибыли из Читинской государственной медицинской академии по распоряжению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко.

"Сейчас в больнице идет монтаж разводки кислорода на здании терапевтического отделения, которую выполняет московская бригада специалистов. В больнице будет выведено 80 точек раздачи кислорода, которые позволят нам "закрыть" весь север Приморья. Будет введена другая система работы с использованием большего количества среднего медперсонала, что позволит оперативно оказывать помощь пациентам", - сказал главврач Дальнегорской центральной горбольницы Роман Поляков, слова которого приводят в сообщении.

За последние сутки в Приморском крае выявлено 229 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии - 22 377 случаев. С болезнью справились 15 813 человек. В регионе сохраняется режим повышенной готовности, жителям региона следует продолжать соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, личную гигиену и дезинфекционные мероприятия.