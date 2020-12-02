Нарышкин не согласен с мнением, что нацистская разведка переиграла советскую перед войной

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин не согласен с утверждением, что перед Великой Отечественной войной советскую внешнюю разведку переиграла нацистская.

"Полагаю неверным утверждение, что нацистская внешняя разведка переиграла советскую накануне Великой Отечественной войны. За неполные шесть месяцев 1941 года руководству страны было направлено больше сотни материалов о готовящемся нападении", - сообщил Нарышкин в интервью журналу "Историк". Он напомнил, что в своих воспоминаниях руководитель внешней разведки Павел Фитин писал, что 17 июня 1941 года он и тогдашний нарком госбезопасности Всеволод Меркулов были на приеме у Сталина, где Фитин лично докладывал о неминуемом нападении Германии в самое ближайшее время. Но Сталин выслушал его и дал указание еще раз проверить надежность источников доложенной информации.

"Следует отметить, что в силу сложившейся в стране обстановки Павлу Михайловичу требовалось немало мужества, чтобы взять на себя личную ответственность за достоверность информации и надежность ее источников. Так что могу сказать с уверенностью: внешняя разведка накануне Великой Отечественной войны полностью выполнила свой долг", - отметил Нарышкин. "Что касается причин, по которым Сталин не внял многочисленным предупреждениям разведки, да и так ли это было на самом деле, - это тема для особого исторического исследования, и, скорее всего, даже не одного", - считает глава СВР.

Он добавил, что было немало эпизодов, когда советская разведка изменила ход истории. "К ним относится, например, выявление советской внешней разведкой неоднократных попыток ведения нашими западными союзниками сепаратных переговоров с Германией на заключительном этапе Великой Отечественной войны. Благодаря добытой информации руководство Советского Союза смогло пресечь эти контакты и довести дело до Нюрнбергского трибунала", - сказал Нарышкин.