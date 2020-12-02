Аксенов сообщил, что вакцинация жителей Крыма от COVID-19 начнется не раньше января

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Массовая вакцинация от коронавируса вакциной "Спутник V" начнется в Крыму не раньше января 2021 года, сообщил в среду на совещании оперативного штаба региона глава республики Сергей Аксенов.

"Как только квоты будут определены по республике, мы определяемся, что в первую очередь будем вакцинировать медиков, сотрудников Роспотребнадзора и педагогов, технические службы - [тех], кто работает с ковидными. Дальше уже будет массовая вакцинация, посмотрим, какие объемы вакцин получим. Я думаю, что это будет в январе месяце, не раньше", - сказал Аксенов.

Он также поручил муниципальным органам власти усилить контроль за обязательным ношением масок из-за роста числа заражений коронавирусом в регионе.

"По наблюдениям моих коллег, моим личным, две недели назад мы видели, что массово все носят маски. Сейчас дисциплина ослабла. Это минус всем. Я прошу соблюдать масочный режим. Я призываю к сознательности <...> В плане работы муниципального контроля, масочного режима, я обещаю, мы усилим работу", - сообщил глава региона.

Ранее в среду Аксенов на своей странице во "ВКонтакте" сообщил, что за 1 декабря на территории Крыма зарегистрировано 233 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 177 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

По его словам, за истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследован 4 081 человек. Выздоровевших за весь период - 11 907 человек. Общее число выявленных случаев превышает 15,8 тыс.