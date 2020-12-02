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Пандемия COVID-19
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Алексей Кудрин заразился коронавирусом

Глава Счетной палаты отметил, что болезнь "пока проходит сносно"
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин Михаил Терещенко/ТАСС
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что у него положительный тест на коронавирус.

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По его словам, болезнь "пока проходит сносно".

"Зацепило и меня: положительный тест на ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!" - написал Кудрин в Twitter

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 63,3 млн человек, более 1,4 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2 322 056 случаев заражения, выздоровели 1 803 467 человек, умерли 40 464. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияКудрин, Алексей ЛеонидовичПандемия COVID-19
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