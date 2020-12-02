Кабинеты помощи пациентам с кардиопатологиями открыли во всех городах Удмуртии

ИЖЕВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Кабинеты для помощи пациентам с кардиопатологиями и высоким риском тромбоза начали работать во всех городах Удмуртии, ранее такой кабинет был только один, теперь открылись еще 11, сообщили журналистам в среду в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

"С декабря в Удмуртии начали работу еще 11 кабинетов антикоагулянтной терапии. Они открыты в рамках национального проекта "Здравоохранение". Ранее один такой кабинет работал в городской клинической больнице №9 [в Ижевске]. На открытие кабинетов было выделено 10 млн рублей", - сказано в сообщении.

Кабинеты предназначены для пациентов с кардиопатологиями и высоким риском тромбоза - мерцательной аритмией, клапанной патологией сердца, после протезирования клапанов сердца. Здесь проводится контроль международного нормализированного отношения (МНО), это показатель системы свертываемости крови, который необходимо регулярно измерять пациентам, принимающим антикоагулянтные препараты. Прием препарата и постоянный контроль уровня МНО позволяют избежать образования тромбов и уменьшить риск инсульта или инфаркта. Уровень свертываемости определяется портативным прибором в течение одной минуты из капли крови.

Кабинеты появились в Республиканском клинико-диагностическом центре и еще в четырех городских клинических больницах Ижевска. Также специалисты будут принимать пациентов в городах Сарапуле, Воткинске, Глазове и Можге, в некоторых из них открыто по два таких кабинета.

Основной целью мероприятий в рамках национальных проектов "Здравоохранение" и включенных в нацпроект "Демография" федеральных проектов "Старшее поколение" и "Укрепление общественного здоровья" является сохранение жизней россиян и увеличение продолжительности жизни. Для этого национальным проектом "Здравоохранение" запланировано в ближайшие шесть лет существенно снизить смертность трудоспособного населения, смертность от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.