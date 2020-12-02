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Пандемия COVID-19
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Матвиенко ушла на самоизоляцию после контакта с заразившимся коронавирусом

Спикер Совфеда продолжает работать в удаленном режиме
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко была в контакте с зараженным коронавирусом, в соответствии с правилами находится на самоизоляции. Об этом сообщил в среду первый вице-спикер палаты Андрей Яцкин.

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"Валентина Ивановна Матвиенко имела контакт с лицом, подвергшимся COVID-19, в соответствии с существующими правилами находится на самоизоляции", - сказал Яцкин в начале пленарного заседания.

Он добавил, что спикер Совфеда продолжает работать, но в удаленном режиме. Она поручила своему первому заместителю провести пленарное заседание в среду.

Как сообщил журналистам пресс-секретарь спикера СФ Владислав Пономаренко, Матвиенко находится в постоянном контакте со своими заместителями и руководителями комитетов. 

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияПандемия COVID-19Яцкин, Андрей Владимирович
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