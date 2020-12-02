Рособрнадзор намерен сделать акцент на технологии онлайн-наблюдения на ЕГЭ в 2021 году

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Технологию онлайн-наблюдения планируют использовать максимально широко во время проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2021 году, сообщила в среду пресс-служба Рособрнадзора со ссылкой на руководителя ведомства Анзора Музаева.

"В нынешних условиях понятно, что, скорее всего, выпускные экзамены следующего года тоже будут нестандартными. В приоритете - здоровье и благополучие участников и организаторов ЕГЭ, но при этом выпускники должны иметь все условия для объективной оценки своих знаний. Чтобы максимально обезопасить организаторов и участников экзаменов, количество очных выходов общественных наблюдателей мы сократим, а технология онлайн-наблюдения, объемы которого увеличатся, позволит минимизировать риски, сохранив эффективность мониторинга", - сообщил Музаев в ходе совещания с представителями вузов, студенты которых принимают участие в организации общественного наблюдения.

Видеонаблюдение на ЕГЭ осуществляется во всех пунктах проведения экзаменов. В 2020 году трансляции в онлайн-режиме велись из 98% аудиторий. Музаев призвал представителей вузов активно включиться в организацию общественного наблюдения, развернув на своих площадках ситуационно-информационные центры (СИЦ).

"Мы готовы обучить и показать, как это работает. Руководителям может показаться, что организация СИЦ потребует вложений и ресурсов. На самом деле СИЦ разворачивается на базе существующих компьютерных классов с выходом в интернет, электронных библиотек. Обучение проводится бесплатно", - сказал он.

В 2020 году работа федеральных СИЦ онлайн-наблюдения была организована в 38 субъектах РФ на базе 46 образовательных организаций, также были созданы два СИЦ в Москве. Общее количество онлайн-наблюдателей составило 1 530 человек. В 2021 году планируется увеличить количество федеральных ситуационно-информационных центров, предполагается развернуть их на базе 77 образовательных организаций в 69 субъектах РФ.