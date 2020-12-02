На остров Русский впервые после закрытия моста из-за обледенения доставили почту

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Управления федеральной почтовой связи (УФПС) Приморского края доставили на остров Русский два автомобиля с почтой впервые после закрытия Русского моста из-за обледенения, сообщает в среду группа по маркетингу и корпоративным коммуникациям УФПС Приморского края.

"Ситуация нетипичная, поэтому были приняты оперативные меры. Нам удалось переправить на остров Русский два автомобиля с почтовыми емкостями на частном плавсредстве. В результате в два отделения, расположенные на острове Русский, были доставлены почтовые отправления, поступившие в магистральный сортировочный центр Владивостока за период с 22 по 30 ноября", - приводятся в сообщении слова заместителя директора по логистике УФПС Приморского края АО "Почта России" Романа Мессинга.

Уточняется, что на острове есть два почтовых отделения, которые обслуживают около 15 тыс. местных жителей и студентов Дальневосточного федерального университета. В настоящее время "Почта России" решает вопросы по регулярному использованию судов для доставки почты на остров Русский в условиях закрытого автомобильного моста.