Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,01

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в среду опустился почти до единицы и составляет 1,01. В Москве показатель впервые с 28 ноября вновь оказался ниже 1 и находится на отметке 0,96, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Помимо Москвы, еще в одном из десяти регионов с наибольшим количеством заболевших коэффициент меньше единицы. В Свердловской области он также составил 0,96. В Красноярском крае показатель уже больше недели равняется 1, в остальных регионах он выше этой отметки.

В Иркутской и Воронежской областях он составил 1,01, в Нижегородской области и в Санкт-Петербурге - 1,02, в Ханты-Мансийском автономном округе - 1,04, в Ростовской области - 1,05, в Подмосковье - 1,06.

Коэффициенты в этих регионах в последние дни фиксируются на гораздо более низких отметках, чем в середине и конце ноября. Это может свидетельствовать о стабилизации ситуации с заболеваемостью.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями он использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при принятии решений по возобновлению регулярного пассажирского сообщения с зарубежными странами. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, открывать границу для конкретного государства можно, если коэффициент там в течение недели не превышает 1.