Мишустин: успехи Китая в борьбе с коронавирусом заслуживают самой высокой оценки

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин поблагодарил коллег из Китайской Народной Республики за поддержку, оказанную РФ в период пандемии. Успехи Китая в борьбе с коронавирусом заслуживают самой высокой оценки, заявил он в среду на проходящей в режиме видеоконференции 25-й регулярной встрече глав правительств РФ и КНР.

Российский премьер напомнил, что в сложившейся ситуации Россия и Китай поддерживают друг друга: направляют гуманитарную помощь, помогают с медицинским персоналом, налаживают производство вакцин и современных лекарственных средств.

"Хотел бы поблагодарить партнеров за оказанную поддержку, - добавил Мишустин. - Считаю, что успехи Китая в борьбе с коронавирусом заслуживают самой высокой оценки".

Торговый оборот

Торговый оборот между Россией и КНР снизился на фоне пандемии, заявил Мишустин. При этом глава кабмина уверен, что показатели взаимной торговли быстро вернутся на траекторию роста.

Премьер-министр напомнил, что Китай для России "не только давний друг, но и самый крупный торговый партнер". Доля КНР во внешнеторговом обороте РФ составляет около 17%, отметил он.

"К сожалению, в условиях распространения коронавируса показатели взаимной торговли несколько снизились, - констатировал премьер-министр. - Уверен, что с учетом темпов и динамики российско-китайского сотрудничества мы быстро вернем их на траекторию роста".

Мишустин также обратил внимание на то, что лидеры двух стран ранее ставили цель вывести объем двусторонней торговли на уровень $200 млрд. Для этого, считает председатель российского правительства, Москве и Пекину нужно наращивать совместные усилия по преодолению негативных экономических последствий пандемии коронавируса, для достижения чего, в свою очередь, требуется укреплять взаимодействие по всем направлениям, в том числе в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте. Необходимо также расширять кооперацию в цифровизации, находить новые перспективные сферы и форматы сотрудничества, уверен он.

"Нужно развивать инвестиционное взаимодействие, - подчеркнул Мишустин. - Сейчас у нас в активе 90 важных инвестиционных проектов. В основном они сосредоточены в сферах энергетики, промышленного производства, сельского хозяйства и инфраструктуры". Российское правительство готово оказывать всю необходимую поддержку для их реализации, заверил премьер.