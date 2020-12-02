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Пандемия COVID-19

Для лечения пациентов с коронавирусом во Владивостоке развернут 300 дополнительных коек

По данным на середину ноября, в регионе было развернуто 2 064 койки для лечения пациентов с коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Дополнительные койки для лечения заразившихся коронавирусом планируется развернуть в двух больницах Владивостока, сообщил ТАСС губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Откроем дополнительные койки в Больнице рыбаков, в Первореченской больнице, это будет, наверное, суммарно еще 300 коек. Ну и у нас должен подойти еще запас кислородных концентраторов с тем, чтобы и в других наших районах тоже подготовить койки на случай средней тяжести заболевания, тяжелой, чтобы можно было на месте оказать помощь", - сказал Кожемяко.

По данным на середину ноября, в регионе было развернуто 2 064 койки для лечения пациентов с COVID-19, 345 из них с аппаратами ИВЛ. За минувшие сутки в крае подтверждено 229 случаев заражения коронавирусом, общее число заболевших с начала эпидемии составляет 22 377 человек.

Теги
Кожемяко, Олег НиколаевичРоссияПриморский крайПандемия COVID-19
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