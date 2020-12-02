Спрос на художественную литературу за 10 лет упал на 25%

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Спрос на художественную литературу за 10 лет с 2010 года упал на 25%, почти половина продаж книг в России приходится на произведения категории нон-фикшн. Об этом говорится в исследовании Ozon, составившем топ-10 самых продаваемых онлайн книг десятилетия (исследование имеется в распоряжении ТАСС).

"Почти половина продаж книг за последние 10 лет пришлась на нон-фикшн, а спрос на художественную литературу в последние годы сократился на 25%", - говорится в исследовании. Нон-фикшн и литература по психологии - фавориты последних пяти лет.

До "пятилетки" нон-фикшн самой продаваемой книгой месяца всегда становилась художественная литература - на нее приходилось 50% всех книжных продаж. Комикс в топе продаж встретился лишь единожды - в 2011 году.

Первое место по количеству проданных копий за все десять лет занимает нон-фикшн - книги про психологию, личную эффективность и науку. "В период с 2015 по 2020 годы такой литературы было продано в 2,5 раза больше, чем в предыдущую пятилетку. Самая продаваемая книга десятилетия - "Хочу и буду" психолога Михаила Лабковского. С момента выхода в 2017 году на Ozon ее купили больше 100 тысяч раз", - отмечает онлайн-площадка.

Лидер среди художественной литературы - "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд. Сразу за ним следует "Зулейха открывает глаза" Гузель Яхиной.

За 10 лет наблюдений из топа не выходила только одна книга - "7 навыков высокоэффективных людей" Стивена Кови. Все десять лет она пользовалась стабильно высоким спросом. Единственный комикс, который когда-либо выбивался в топ-10, - "Кот Саймона" английского аниматора Саймона Тофилда. Он входил в число бестселлеров с марта по ноябрь 2011 года. "Неожиданный фаворит читателей - рассказы митрополита Тихона "Несвятые святые". Истории, основанные на проповедях, продержались на первой строчке топа 14 месяцев - вплоть до марта 2013 года", - отмечает Ozon.

Топ-10 книг на Ozon (книги - рекордсмены по количеству проданных копий за 10 лет): "Хочу и буду" Михаила Лабковского, "7 навыков высокоэффективных людей" Стивена Кови, "Тайная опора. Привязанность в жизни ребенка" Людмилы Петрановской, "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд, "Пиши, сокращай" Максима Ильяхова и Людмилы Сарычевой, "После трех уже поздно" Масару Ибуки, "Подсознание может все!" Джона Кехо, "Альбом по развитию речи для самых маленьких" Светланы Батяевой и Елены Савостьяновой, "Тонкое искусство пофигизма" Марка Мэнсона, "Как говорить, чтобы дети слушали, и как слушать, чтобы дети говорили" Адель Фабер и Элейн Мазлиш. Рейтинг составлен на основе продаж книг в штуках за период с января 2010 года по июнь 2020 года

Популярные книги в 2020 году

За 10 месяцев 2020 года количество заказов с книгам выросло на 40% на Ozon в годовом сопоставлении. Чаще всего в одной корзине с книгами оказывается еда, косметика и детские вещи. Регионы - лидеры по заказам книг в 2020 году - Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Краснодар, Казань и Екатеринбург. В самом крупном книжном заказе 2020 года целых 114 позиций - литература уехала покупателю из Коврова.

Топ-5 популярных книг в 2020 году: Михаил Лабковский. "Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым", Людмила Петрановская "Тайная опора: привязанность в жизни ребенка", Марк Мэнсон "Тонкое искусство пофигизма. Парадоксальный способ жить счастливо", Джон Кехо. "Подсознание может все!", Ильяхов Максим, Сарычева Людмила. "Пиши, сокращай. Как создавать сильный текст".