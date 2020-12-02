Белгородская область первой среди регионов объявила 31 декабря выходным днем

ТАСС, 2 декабря. Белгородская область первой среди российских регионов объявила 31 декабря выходным днем. Соответствующее распоряжение врио губернатора Вячеслава Гладкова опубликовано в среду на сайте правительства области.

"Организовать работу в выходной день 26 декабря 2020 года в органах исполнительной власти, государственных органах области, областных государственных учреждениях, предприятиях. Предоставить работникам другой день отдыха - 31 декабря 2020 года", - говорится в документе.

Регион стал первым среди субъектов РФ, где 31 декабря решили сделать выходным днем, 1 декабря с подобной инициативой к субъектам обратился член Общественной палаты Султан Хамзаев. Накануне в правительстве региона также приняли решение о том, что новогодние мероприятия в очном формате пройдут лишь для воспитанников детских садов, школьников начальных классов. Губернаторские елки, мероприятия для старшеклассников, студентов планируется провести онлайн.

Госдума на пленарном заседании 26 ноября отклонила законопроект депутатов ЛДПР о выходном дне 31 декабря. Законопроект был внесен в Госдуму в конце ноября прошлого года. Документ не получил поддержки кабмина и профильного комитета нижней палаты по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году, согласно которому пятница, 31 декабря, определена нерабочим днем, а новогодние праздники продлятся с 1 по 10 января.

В новость были внесены изменения (11:44 мск) - изменен заголовок и лид, добавлены подробности в третьем абзаце.