Ликвидация последствий циклона с ледяным дождем в Приморье займет минимум год

ВЛАДИВОСТОК, 2 декабря. /ТАСС/. Ликвидация последствий циклона с ледяным дождем в Приморье займет по меньшей мере год, сообщил ТАСС губернатор Приморья Олег Кожемяко.

"Последствия циклона настолько значительные, что здесь работы как минимум на год. Во-первых, нужно проанализировать и заказать оценку ущерба лесному хозяйству, и что делать с теми деревьями, с теми ветками, которые были сломаны циклоном, какие деревья выживут, какие будут последствия. Следующий вопрос - это создание надежной системы энергоснабжения, на это тоже потребуется как минимум год", - сказал Кожемяко.

Вопрос энергоснабжения стоит наиболее остро, так как от него зависит также водо- и теплоснабжение. В регионе планируется создать тройной резерв энергомощностей, в первую очередь для медицинских учреждений, насосных станций и центральных тепловых пунктов.

В ночь на 19 ноября в Приморском крае начался дождь, перешедший в снег и ледяной дождь. Непогода вызвала обрывы линий электропередачи, падение деревьев, столбов. Во Владивостоке перестали работать насосные станции, подающие воду и обеспечивающие теплоснабжение домов. 20 ноября в Приморье был введен режим ЧС регионального уровня.