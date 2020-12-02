Песков: Путин в последнее время общался с Кудриным и Матвиенко только по видеосвязи

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Все контакты президента РФ Владимира Путина с главой Счетной палаты Алексеем Кудриным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко в последнее время осуществлялись только по видеосвязи, личных контактов не было. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Не было. Только по ВКС (видео-конференц-связи)", - сказал Песков, отвечая на вопрос, контактировал ли Путин лично с Кудриным, который сообщил о положительном тесте на коронавирус, и с Матвиенко, ушедшей на самоизоляцию после контакта с одним из заразившихся.

Ранее в среду Кудрин в своем аккаунте в Twitter сообщил, что у него положительный тест на коронавирус. По его словам, болезнь "пока проходит сносно". Также в среду первый вице-спикер Совфеда Андрей Яцкин рассказал, что председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко была в контакте с зараженным коронавирусом, в соответствии с правилами она находится на самоизоляции.