Школы Башкирии вернутся к очному формату обучения 7 декабря

УФА, 2 декабря. /ТАСС/. Оперативный штаб Башкирии по недопущению распространения коронавирусной инфекции принял решение вернуть учащихся 6-11 классов на очный формат обучения с 7 декабря. Об этом сообщила в среду пресс-служба главы республики.

"Ситуация с распространением нового коронавируса в Башкортостане стабилизировалась. Министерство образования республики выступило с рекомендацией о прекращении дистанционного режима обучения. Это предложение поддержали представители Роспотребнадзора.

Таким образом, с 7 декабря школьники республики возвращаются к очному режиму учебы", - говорится в сообщении.

Ранее решением оперштаба ученики 6-11 классов с 9 ноября были переведены на дистанционное обучение. Занятия продолжали посещать начальные классы, и учащиеся малокомплектных школ.

В среду кчисло случаев заражения коронавирусной инфекцией в Башкирии выросло на 142 и достигло 14 548 случаев, всего выздоровели 12 140 человек, умерли 84.