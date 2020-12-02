Роли Деда Мороза и Снегурочки на новогодних утренниках в школах Крыма исполнят дети

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 декабря. /ТАСС/. Новогодние праздники в школах Республики Крым проведут с ограничениями, они будут проходить в каждом отдельном классе, а также роли Деда Мороза и Снегурочки будут исполнять дети, сообщила в среду министр образования, науки и молодежи республики Валентина Лаврик.

"Самый главный вопрос, который интересует родителей, а будут ли новогодние праздники, когда массовые мероприятия запрещены? Новогодние праздники будут в каждом классном коллективе. Помолодеют Дед Мороз и Снегурочка, поскольку все сценарные роли будут исполнять дети", - сообщила Лаврик в ходе совещания по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, которое транслируется онлайн.

В свою очередь глава республики Сергей Аксенов отметил, что все противоэпидемические режимы в школах и детских садах, учебных заведениях соблюдаются. "Рециркуляторы есть, техникой обеспечены в полном объеме. Нужна личная внимательность и дисциплина, масочный режим. Мыть руки и соблюдение всех рекомендаций Роспотребнадзора. Это залог того, что вы не заболеете", - подчеркнул Аксенов.

Ранее новогодние утренники в регионе проходили с привлечением аниматоров.

В среду Аксенов сообщил, что за 1 декабря на территории Крыма зарегистрировано 233 случая заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 16 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 177 выявлены при обращении за медицинской помощью, 56 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.

Рост числа заражений в Крыму отмечался в октябре, максимум был 24 октября - 255 человек. В ноябре также наблюдается подъем заболеваемости, максимальный показатель за месяц был зафиксирован 25 ноября - 231 случай.