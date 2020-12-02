Лига безопасного интернета попросит проверить законность доходов западных IT-ресурсов в РФ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Лига безопасного интернета направит обращения в Федеральную налоговую службу и Федеральную антимонопольную службу с призывом расследовать законность доходов иностранных интернет-площадок, которые они получают от граждан РФ за счет размещения рекламы. Об этом в среду сообщила директор организации, член Общественной палаты (ОП) РФ Екатерина Мизулина.

В ходе слушаний в ОП РФ по вопросу борьбы с интернет-цензурой в отношении российских СМИ она обратила внимание на то, что западные интернет-платформы не выстраивают конструктивного общения с российскими властями, "на официальные запросы они не реагируют, решения судов они не исполняют, представительства на территории России не открывают".

"При этом они продолжают получать прибыль с российского рынка", - констатировала Мизулина. "По этому вопросу Лига безопасного интернета уже подготовила отдельное обращение в Федеральную налоговую службу, в Федеральную антимонопольную службу с просьбой провести всестороннее расследование в отношении цифровой рекламы на иностранных IT-площадках в России. Мы хотим понять и готовы принимать участие в этом исследовании, какой объем прибыли компании получают на территории России, сколько вообще таких рекламных объявлений, платятся ли налоги от ведения подобной деятельности, каким образом совершаются эти платежи", - сообщила директор организации.

Она заметила, что платежи в основном осуществляются с личных банковских карт с участием компаний-посредников. "Получается, что это некий теневой рынок, средства от которого уходят напрямую на Запад", - добавила член ОП.

Мизулина указала на то, что западные ресурсы "блокируют официальную информацию, как это произошло с заблокированным видеообращением президента России по ситуации с коронавирусом на YouTube-канале НТВ". "С другой стороны, они совершенно не занимаются пресечением распространения деструктивной и запрещенной информации среди детей, а также борьбой с дезинформацией, фейками", - продолжила она.

Глава лиги сообщила, что совместно с возглавляемым ею Национальным центром помощи пропавшим и пострадавшим детям с апреля этого года проводится мониторинг "распространения фейков о коронавирусе в Сети". "На данный момент нами выявлено 14,5 тыс. таких фейков. Волонтеры каждый раз направляют жалобы в администрации социальных сетей, мессенджеров в случае выявления фейков", - сказала она, уточнив, что по итогам обращений было заблокировано или удалено только 3% ложных сообщений.