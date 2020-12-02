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Пандемия COVID-19
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Песков сообщил, что вакцины от коронавируса в первую очередь получат россияне

По словам представителя Кремля, "внутреннее производство, которое уже разворачивается, именно будет обеспечивать потребности россиян"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Россияне будут обеспечены отечественными вакцинами от коронавируса в приоритетном порядке, заверил журналистов в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Абсолютный приоритет - это, естественно, россияне", - сказал представитель Кремля. По его словам, "внутреннее производство, то есть производство внутри России, которое уже разворачивается, именно будет обеспечивать потребности россиян".

"Что касается потребностей возможных потребителей этой вакцины за рубежом, то они будут обеспечиваться главным образом за счет тех производственных цепочек, которые сейчас РФПИ выстраивает с зарубежными партнерами", - уточнил Песков. Он повторил, что при вакцинировании "абсолютный приоритет - это россияне, которые пожелают сделать эту прививку".

Песков не стал отвечать на вопрос, нуждается ли РФ в зарубежных вакцинах от коронавируса. "Это скорее вопрос в штаб в правительстве, я не могу ответить на это", - объяснил представитель Кремля.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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