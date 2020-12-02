Путин 3 декабря пообщается с представителями организаций инвалидов

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в Международный день инвалидов 3 декабря по традиции пообщается с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра Международный день инвалидов, и традиционно президент в этот день общается с представителями общественных организаций инвалидов. Такое общение завтра состоится", - анонсировал представитель Кремля.

Международный день инвалидов был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году с целью привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый год этот день посвящается определенной теме. В 2019 году такой темой было, в частности, обеспечение активного участия инвалидов в жизни общества.