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Путин 3 декабря пообщается с представителями организаций инвалидов

В этот день отмечается Международный день инвалидов, который был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году с целью привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в Международный день инвалидов 3 декабря по традиции пообщается с представителями общественных организаций людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра Международный день инвалидов, и традиционно президент в этот день общается с представителями общественных организаций инвалидов. Такое общение завтра состоится", - анонсировал представитель Кремля.

Международный день инвалидов был утвержден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 1992 году с целью привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья. Каждый год этот день посвящается определенной теме. В 2019 году такой темой было, в частности, обеспечение активного участия инвалидов в жизни общества.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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