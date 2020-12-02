Песков: чиновники как и все россияне будут делать прививки от COVID-19 добровольно

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Обязательной вакцинации от коронавируса для федеральных чиновников быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это невозможно сделать в обязательном порядке, это может быть только на добровольной основе", - сказал представитель Кремля журналистам в среду. "Хотя многие [госслужащие] приняли также на добровольной основе участие в испытаниях вакцины", - заметил Песков.

Отвечая на вопрос, будет ли факт вакцинации от ковида иметь значение при организации встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, его пресс-секретарь сказал, что "это зависит от заключения специалистов, инфекционистов, эпидемиологов и от того, что будет дальше происходить с эпидемиологическим фоном".

"Это не нам решать, это мнение специалистов будет важно", - подчеркнул Песков. Он уточнил, что имеет в виду необходимость "в целом выработать какую-то систему после того, как произойдет более или менее массовая вакцинация".