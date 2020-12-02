{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Песков: чиновники как и все россияне будут делать прививки от COVID-19 добровольно

По словам представителя Кремля, обязательной вакцинации от коронавируса для федеральных чиновников быть не может

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Обязательной вакцинации от коронавируса для федеральных чиновников быть не может, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На эту тему
Первая в мире. Что известно о российской вакцине от коронавируса

"Это невозможно сделать в обязательном порядке, это может быть только на добровольной основе", - сказал представитель Кремля журналистам в среду. "Хотя многие [госслужащие] приняли также на добровольной основе участие в испытаниях вакцины", - заметил Песков.

Отвечая на вопрос, будет ли факт вакцинации от ковида иметь значение при организации встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, его пресс-секретарь сказал, что "это зависит от заключения специалистов, инфекционистов, эпидемиологов и от того, что будет дальше происходить с эпидемиологическим фоном".

"Это не нам решать, это мнение специалистов будет важно", - подчеркнул Песков. Он уточнил, что имеет в виду необходимость "в целом выработать какую-то систему после того, как произойдет более или менее массовая вакцинация".

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
Память актера Бориса Плотникова могут увековечить в Москве
Народный артист России умер в возрасте 71 года
Читать полностью