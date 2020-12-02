В Москве простились с бывшим главой РАН Фортовым

"В период, связанный с реформацией Российской академии наук в 2013 году, он оказался на острие событий. К сожалению, те представления об организации науки, которые у него были и которые нами разделяются, оказались в то время невостребованными. Мы очень благодарны ему, что он в такие сложные моменты был впереди и, конечно, будем надеяться, что то, о чем он мечтал, <...> у нас в будущем обязательно произойдет", - сказал на церемонии прощания президент РАН Александр Сергеев.

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, также приехавший проститься с академиком, назвал Фортова выдающимся, уникальным и оригинальным человеком, обладавшим простотой, искренностью и человечностью. "К нему можно было обратиться по самому сложному вопросу, собственно, мы обсуждали несколько судьбоносных во многом вопросов российской науки, той истории, которая отчасти им творилась, того будущего, которое могло быть. Его простое, но вдумчивое и уважительное отношение к собеседнику всегда очень серьезно подкупало", - сказал министр.

Гражданская панихида и отпевание прошли в морге Центральной клинической больницы, похоронят Фортова на Новодевичьем кладбище.

Владимир Фортов родился 23 января 1946 году в Ногинске Московской области. Окончил МФТИ. В 1987 году был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, в 1991 году - действительным членом РАН. В 2013-2017 годах был президентом РАН. Его основные работы посвящены физике колебаний и волн, экстремальным состояниям вещества. Написал более 30 монографий и свыше 900 научных статей.