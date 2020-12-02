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Пандемия COVID-19

Песков: Путин получает абсолютно полную информацию о заболеваемости COVID-19 в России

Так представитель Кремля прокомментировал данные СМИ о возможном занижении статистики по смертям от коронавирусной инфекции в регионах

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин получает всю статистическую информацию по заболеваемости коронавирусной инфекцией, заполняемости коек в регионах и прочих показателях. Об этом сообщил журналистам в среду пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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"Это вопрос к штабу. Я могу сказать только, что однозначно президент получает полную информацию о показателях заболевания, по медицинским услугам, по заполняемости коек по регионам, а также по смертности", - заявил Песков в ответ на просьбу прокомментировать данные СМИ о возможном занижении статистики по смертям от коронавирусной инфекции в регионах.

Говоря о различающихся данных по показателям смертности, представитель Кремля напомнил, что уже неоднократно говорил о существовании разной методологии подсчета и определения причины смертности. "Поэтому могут быть разные цифры. Но президент получает абсолютно полную информацию", - заверил он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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