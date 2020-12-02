Руководитель администрации главы Удмуртии вылечился от коронавируса

ИЖЕВСК, 2 декабря. /ТАСС/. Руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Сергей Смирнов вылечился от коронавируса, у него выявили наличие антител, сообщил он в среду на своей странице в Facebook.

"Тест отрицательный, антитела есть. Спасибо всем, кто поддерживал в эти дни. И, конечно, спасибо нашим врачам. Как я написал в своем посте: они у нас самые лучшие в мире. Возвращаюсь к обычной жизни. Не болейте", - написал Смирнов.

В ноябре ТАСС сообщал, что Смирнов заразился коронавирусом. Также в конце весны коронавирус был выявлен у главы Удмуртии Александра Бречалова, были инфицированы также министр труда Татьяна Чуракова и министр здравоохранения республики Георгий Щербак. Все они выздоровели.

Всего на 2 декабря в Удмуртии зарегистрировано 13 900 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции, 10 978 человек выздоровели, 227 заразившихся умерли. 1 734 заболевших находятся в удовлетворительном состоянии, 798 - в состоянии средней степени тяжести, 163 - в тяжелом состоянии. Всего в Удмуртии провели 651 483 исследования на коронавирусную инфекцию.