В ВОЗ ожидают начала поставок вакцин от коронавируса в первой половине 2021 года

ЖЕНЕВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ожидает, что поставки вакцин от коронавируса могут начаться во втором или третьем квартале 2021 года, но для уязвимых групп населения вакцины могут быть доступны уже в первом квартале. Об этом заявил в среду ТАСС официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич.

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, когда, по прогнозам экспертов ВОЗ, может начаться массовая вакцинация населения от коронавируса, он отметил: "Мы ожидаем, что дозы начнут поступать в страны во втором или третьем квартале 2021 года. Ограниченное количество вакцин может быть доступно для групп высокого риска начиная с первого квартала 2021 года". "Поскольку эти первые дозы будут ограниченными, потребуется отдать приоритет уязвимым группам, таким как работники здравоохранения и пожилые люди", - сказал Язаревич.

По словам официального представителя, "на настоящий момент на разных этапах разработки находятся более 210 вакцин, и из них по меньшей мере 48 вакцин-кандидатов проходят испытание на людях", при этом "порядка 10 находятся на третьей стадии испытаний". Этот этап у некоторых вакцин начался в июле, и сейчас "мы уже начинаем видеть предварительные результаты этих широкомасштабных испытаний, в которых порой участвуют по 30-60 тыс. человек". "Хотя эти результаты воодушевляют, нам нужно дождаться данных об эффективности и безопасности, - подчеркнул Язаревич. - Необходимо также знать, насколько продолжительной будет защита и как будут защищены различные подгруппы, такие как пожилые люди".

Сейчас несколько вакцин-кандидатов находятся на первой и второй стадии и "выйдут на третий этап в ближайшие месяцы". "Чем больше кандидатов, тем больше возможностей", - пояснил собеседник агентства, добавив: "Обычно уровень успеха у вакцин-кандидатов составляет 10%". Официальный представитель позитивно оценил тот факт, что "многие производители и разработчики опубликовали свои протоколы, и поэтому известен каждый шаг, а также когда он имел место". "Такая транспарентность очень важна для ученых, для регулирующих органов и ВОЗ, чтобы можно было оценить и сравнить вакцины. Это также помогает строить доверие с населением", - заключил Язаревич.