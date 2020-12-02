Липецкие госаптеки имеют полный запас антибиотиков и противовирусных лекарств

ЛИПЕЦК, 2 декабря. /ТАСС/. Государственные аптеки в Липецкой области имеют достаточный запас антибиотиков и противовирусных препаратов, которые используются для лечения коронавируса и внебольничной пневмонии. Об этом сообщил глава администрации региона Игорь Артамонов, посетив несколько аптек в областном центре.

Речь идет о таких препаратах как левофлоксацин, цефтриаксон, азитромицин, арбидол, гриппферон и ингавирин. "Все эти лекарства были в наличии в госаптеках "Липецкфармации", - сказал Артамонов. Он отметил, что антибиотики отпускаются во всех аптеках строго по рецепту, они имеются в достаточном количестве как для взрослых, так и для детей. "Ажиотажного спроса сейчас не наблюдается, если препарата нет, фармацевт предлагает аналог", - отметил глава региона. Противовирусные же препараты, по его словам, отпускаются без рецепта, и их также хватает. "Также можно заказать лекарства, заказ формируется ежедневно", - сказал Артамонов.

Посетив несколько частных аптек, глава региона отметил, что в них "ситуация с лекарствами не такая стабильная". "В одной не оказалось части противовирусных препаратов, удручает и то, что в сетевой аптеке не было антибиотиков", - сказал Артамонов, пообещав направить соответствующее сообщение в Росздравнадзор. "Потребуем проверить эту сеть аптек", - сказал он.

Ранее главный внештатный специалист по клинической микробиологии и антимикробной резистентности Минздрава РФ, член-корреспондент РАН Роман Козлов сообщил, что заболевание, вызванное новой коронавирусной инфекцией, не является показателем к применению антибиотиков, однако сегодня более 90% пациентов с COVID-19 получают антибактериальные препараты. Назначение антибиотиков оправдано только при наличии убедительных признаков бактериальной инфекции.