В Италии вакцинация от коронавируса будет бесплатной и необязательной

РИМ, 2 декабря. /ТАСС/. Итальянские власти намерены обеспечить бесплатную вакцинацию населения от коронавируса, которая не будет обязательной. Об этом заявил в среду министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца, выступая в верхней палате (Сенате) национального парламента.

"Приобретение вакцин будет централизованным, а вакцинация итальянцев - бесплатной. Вакцина не может быть привилегией и должна быть доступна для всех", - сказал Сперанца. Он также отметил, что правительство не намерено вводить обязательную вакцинацию. "Мы оценим уровень участия в кампании вакцинации, но на первом этапе не предусмотрено никакого принуждения", - указал министр.

Он подтвердил, что Италия будет обеспечена достаточным количеством доз вакцины не только для вакцинации всего населения (около 60 млн человек), но и для создания стратегического запаса. "Мы исходим из того, что все вакцины требуют повторного применения. Мы не имеем пока научных сведений о точном сроке сохранения иммунитета [после введения вакцины]", - сказал Сперанца.

Он указал, что первые дозы вакцины поступят уже в январе от компаний Pfizer BioNTech и Moderna - 8,7 млн и 1,3 млн доз соответственно. "Массовое распространение вакцин ожидается во втором и третьем квартале 2021 года", - уточнил министр. Речь идет о 202 млн доз вакцин от шести компаний. Помимо Pfizer и Moderna, Италия закупила препараты от AstrаZeneca, Johnson & Johnson, а также немецкой CureVac и французской Sanofi. При этом министр указал, что ни одна из вакцин пока не прошла регистрацию в Европейском агентстве лекарственных средств, и напомнил, что пока известно лишь о двух датах: 29 декабря может быть одобрена вакцина Pfizer, 12 января 2021 года - Moderna.

Сперанца отметил, что Италия ни разу не выходила за рамки европейской процедуры переговоров с фармацевтическими компаниями, настаивая на том, чтобы прерогатива была у Европейской комиссии (ЕК). "Мы не стремились получить вакцину первыми и не пользовались правом прямых переговоров", - сказал министр, уточнив, что итальянский представитель входит в группу переговорщиков при ЕК.

С начала пандемии число инфицированных в Италии превысило 1,6 млн человек, свыше 56 тыс. человек умерли от последствий коронавирусной инфекции.