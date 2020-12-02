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ОП предложила дать право Роскомнадзору следить за рекомендациями IT-платформ для аудитории

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заметила, что зачастую в рекомендации не попадают выпуски популярных российских политических программ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Интернет-платформы должны нести ответственность за рекомендации материалов для широкой аудитории, а Роскомнадзору следует передать полномочия по контролю за этим. С такой инициативой в среду в ходе слушаний в Общественной палате (ОП) РФ по вопросу борьбы с интернет-цензурой в отношении российских СМИ выступила член ОП, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

"Платформы должны нести ответственность и за тот контент, который они рейтингуют, рекомендуют и таргетируют определенным группам пользователей", - сказала она.

Мизулина заметила, что зачастую в рекомендации не попадают выпуски популярных российских политических программ, "но при этом поднимают в топы деструктивный контент со сценами насилия, жестокости, агрессии".

"Полагаем, что у Роскомнадзора также должны появиться полномочия по контролю за такого рода рекомендациями в отношении громадных аудиторий", - резюмировала член ОП.

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