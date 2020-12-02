Власти Кировской области в 2021 году закупят 200 новых автобусов на газомоторном топливе

КИРОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Кировской области в следующем году планируют закупить 200 автобусов на газомоторном топливе, которые выйдут на маршруты в Кирове. Всего в областном центре необходимо обновить 600 автобусов, сообщил журналистам председатель правительства региона Александр Чурин.

"Надо обновить порядка тысячи единиц транспорта, [в том числе] в Кирове необходимо около 600 машин - больших хороших автобусов. В следующем году планируем закупить порядка 200 единиц, может быть, эта цифра будет увеличена. Это [автобусы] для Кирова, все они будут на газомоторном топливе. Это улучшит экологическую ситуацию, снизит затраты на топливо и позволит найти внутренние резервы, чтобы избежать субсидирования пассажирских перевозок со стороны бюджета", - отметил Чурин.

Он уточнил, что власти ведут переговоры с крупнейшими операторами топливного рынка о строительстве в регионе заправочных станций и одна из компаний готова построить заправки на газомоторном топливе.

По данным областного правительства, сейчас в регионе работают две автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, третья будет введена в эксплуатацию до конца года, Также ООО "Газпром газомоторное топливо" завершает проектирование еще одной станции в Кирове.

Александр Чурин пояснил, что автобусы, которые высвободятся после закупки новых машин для областного центра, передадут в районы. В дальнейшем планируются закупки автобусов для межмуниципальных перевозок, в том числе небольшие микроавтобусы.