Память актера Бориса Плотникова могут увековечить в Москве

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Мемориальную доску могут установить в Москве народному артисту РФ Борису Плотникову, умершему в среду в возрасте 71 года. Как сообщил ТАСС председатель комиссии при Мосгордуме по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, мемориал могут установить, если с такой просьбой обратятся близкие актера.

"Это ужасная и печальная новость. Борис Плотников был замечательным человеком и выдающимся актером. Конечно, многим он запомнился по своим ролям в фильмах "Собачье сердце" и "Восхождение". Если к нам в Московскую городскую думу обратятся близкие или коллеги с инициативой увековечить память Бориса Плотникова, то мы, конечно, поддержим эту идею", - сказал Герасимов.

Он добавил, что Плотников сыграл много хороших ролей. "Я снимал фильм "Савва Мамонтов", и там играл Борис Плотников. Он замечательно там сыграл. Очень жаль, что ушел из жизни такой актер", - сказал Герасимов.

Борис Плотников родился 2 апреля 1949 года в городе Невьянске. С 1970 по 1978 год служил в Свердловском ТЮЗе, с 1978 года - на сцене Московского театра сатиры, с 1988 года - Центрального академического театра Советской Армии, с 2002 года - в труппе МХТ имени А.П. Чехова. В кино Плотников дебютировал в 1976 году в фильме Ларисы Шепитько "Восхождение", принесшем ему всесоюзную известность. Также он хорошо известен по роли доктора Борменталя в фильме "Собачье сердце".