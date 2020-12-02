В новогоднюю ночь рестораны в Башкирии смогут работать всю ночь

УФА, 2 декабря. /ТАСС/. Оперативный штаб Башкирии по недопущению распространения коронавирусной инфекции разрешил заведениям общепита работать в новогоднюю ночь. В дни январских каникул их работа продлена на два часа, сообщила в среду пресс-служба главы республики.

"Что касается ресторанов и заведений общепита, то в новогоднюю ночь они смогут работать круглосуточно, а в дни каникул - с 06:00 утра до 02:00 ночи. При этом все они обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы и правила, а также рекомендации республиканского Минторговли, которое должно разработать их в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Также по решению оперштаба в детских садах разрешено проведение новогодних утренников без участия родителей. В регионе фиксируется снижение темпов заражения коронавирусом среди пожилых людей на 10%, это связано с введением с 10 ноября режима обязательной самоизоляции для жителей старше 65 лет, отметили в пресс-службе.

В Башкирии запрещены массовые мероприятия, работа заведений общепита разрешена с 06:00 до 00:00. Действует масочный режим в общественных местах, а также в подъездах. Обязательный режим самоизоляции введен для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, с окном между 11:00 и 13:00. Дистанционное обучение для школьников 6-11 классов действует до 6 декабря.

В среду количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Башкирии выросло на 142 и достигло 14 548 случаев, всего выздоровели 12 140 человек, умерли 85.