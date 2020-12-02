Главе комитета по культуре Петербурга объявили выговор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 декабря. /ТАСС/. Председатель комитета по культуре Санкт Петербурга Константин Сухенко получил выговор за недостаточный контроль соблюдения ограничительных мер на мероприятиях организаций культуры. Об этом сообщается в среду на официальном сайте городской администрации.

"За ненадлежащую координацию деятельности организаций культуры в части обеспечения соблюдения мер, направленных на противодействие распространению новой коронавирусной инфекции, председателю комитета по культуре Санкт Петербурга Константину Сухенко объявлен выговор", - говорится в сообщении.

Во вторник губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал принимать жесткие меры в отношении организаторов и участников концертов и других развлекательных мероприятий в случае нарушения санитарных правил и останавливать такие представления. По его словам, если у классических театров получается наладить соблюдение этих правил, то на концертах это не удается.

Работу по контролю за соблюдением стандартов безопасной деятельности координирует ситуационный центр, в проверках принимают участие сотрудники комитетов и районных администраций, органов местного самоуправления. Проверки развлекательных учреждений проводятся при участии комитета по культуре.

Нарушения ограничений на концертах в Петербурге

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила территориальному ведомству по Санкт-Петербургу уточнить детали проведения прошедшего 27 ноября концерта исполнителя Василия Вакуленко, известного как Баста, на предмет соблюдения действующих в городе ограничений в связи с распространением коронавируса. 1 декабря на заседании президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19 Попова сообщила, что ведомство передало в суд материалы о нарушении эпидемиологических требований на массовом концерте, прошедшем в одном из российских городов в минувшие выходные. Она отметила, что на концерт собралось "недопустимо большое количество людей", вынесен протокол о приостановлении работы площадки его проведения.

Согласно поступившим в Невский районный суд материалам Роспотребнадзора, на концерте Басты в Ледовом дворце зрители не использовали маски, а также не соблюдали социальную дистанцию, а организаторы не обеспечили нахождение зрителей только на тех местах, на которые у них были приобретены билеты, "что привело к созданию толпы".

Также сообщалось, что в конце прошлой недели специалисты городского комитета по культуре выявили два концерта, которые прошли без согласования с ведомством: выступление группы "Бригадный подряд" в клубе "Космонавт" и группы "Чиж & Co" в клубе "А2". В обоих случаях обнаружены нарушения городского постановления о мерах по противодействию распространению коронавируса.