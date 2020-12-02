СФ одобрил закон, упрощающий получение дополнительного образования для женщин в декрете

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, упрощающий для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, получение дополнительного образования.

Документ обязывает службу занятости направлять на профессиональное обучение женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, по востребованным на рынке труда специальностям. Инициатива также предоставляет возможность указанной категории женщин обращаться в органы службы занятости не только по месту жительства, но и по месту пребывания.

По словам вице-спикера Госдумы Ирины Яровой, которая является автором инициативы, документ "расширяет горизонт возможностей" для женщин в декрете. В период отпуска по уходу за ребенком они смогут "планировать свое будущее и решать вопросы саморазвития и самореализации", уверена депутат.

Законопроект был внесен на рассмотрение нижней палаты парламента в конце января, а в июле получил поддержку правительства РФ.